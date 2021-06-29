Производство "КовиВака" можно увеличить в два раза, но мешают задержки в поставке оборудования

Разработчик и производитель вакцины от коронавируса "КовиВак" мог бы производить больше препаратов, но мешают задержки в поставках оборудования. Об этом рассказал заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев. По его словам, до конца июня планировалось выпустить 1 млн доз вакцины, и этот план будет осуществлен.

Сейчас, как рассказал Игнатьев, все мощности производителя используются полностью. Но производство удастся увеличить в два раза, если будут получены реакторы, необходимые в создании вакцины. Сейчас поставки задерживаются. Если проблему удастся решить, то до конца года будет произведен второй миллион доз "КовиВака".

Игнатьев также развеял миф о том, что из-за инактивированной вакцины можно заразиться. Он отметил, что инактивация вируса контролируется дважды в процессе производства.