"Привить 60% населения к осени нам не удастся, надо быть реалистами" – вице-президент РАН

В Российской академии наук не испытывают иллюзий по поводу темпов вакцинации россиян от коронавируса. Вице-президент РАН Владимир Чехонин считает, что "привить 60% населения к осени нам не удастся". "Надо быть реалистами. Но надо делать все возможное, чтобы достичь этой цифры", - заявил ученый на круглом столе, посвященном вакцинации.

Президент РАН Александр Сергеев добавил: "Мы должны убеждать население в том, что надо вакцинироваться. 60% к осени – это очень серьезная цифра. После вакцинации и перенесенной болезни количество антител убывает. Темп вакцинации должен быть очень высокий, потому что иначе мы просто не угонимся за естественным убыванием антител".

Сергеев напомнил, что "темпы вакцинации остаются низкими". Так, месяц назад, когда РАН обратилась к россиянам с призывам вакцинироваться, первую дозу получили 11% населения, закончили вакцинацию – 8%. "За месяц есть сдвиг, но он очень небольшой – 11,5% россиян прошли полную вакцинацию. Этого явно недостаточно, нужно 60-70%. Если учесть, что действие вакцины ослабляется со временем, этот уровень может быть не достигнут. Пандемия будет продолжаться", - отметил Сергеев.