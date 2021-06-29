Вице-президент РАН: "Принудительная вакцинация невозможна, она запрещена законом"

В Российской академии наук заявили о безусловной добровольности вакцинации от коронавируса, но при этом призвали все научное сообщество и самих граждан активнее просвещать и просвещаться на данную тему, чтобы перестать бояться прививок.

Вице-президент РАН Владимир Чехонин на круглом столе в МИА "Россия сегодня" отметил: "Принудительная вакцинация невозможна, она запрещена законом. Но мы должны убедить людей в необходимости, важности этих мер [вакцинации]".

Президент РАН Александр Сергеев добавил: "Вопрос вакцинации – личный, но человек должен взвесить ситуацию, посмотреть, насколько его решение отразится на работе и окружающем пространстве, в котором он живет. Мы не можем вводить обязательную, поголовную вакцинацию сейчас. И пропаганда, которой мы занимаемся, должна привести к тому, что каждый человек примет это решение осознанно. И тогда все рассуждения о том, нужда или не нужна обязательная вакцинация, будут сняты".