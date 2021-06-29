На Южном Урале экс-главу поселения приговорили к штрафу за злоупотребления и подлог

В Челябинской области бывший глава Соколовского сельского поселения приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей за служебный подлог, превышение и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2018 году осужденный по просьбе руководителя районной электросетевой организации, дал незаконное разрешение на рубку деревьев, растущих на землях сельхозназначения вне пределов охранной зоны линии электропередач. Ущерб составил более 380 тыс. руб.

В 2019 году он незаконно освободил гражданина от исправительных работ, внося в табель учета рабочего времени фиктивные записи о выполнении работ.

Добавим, что осужденный возместил ущерб. Суд приговорил его к штрафу, а также запретил занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 2,5 года.