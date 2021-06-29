29 Июня 2021
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Общество
Роман Старовойт (2021) | Фото: vk.com/gubernator46

Призыв курского губернатора "отработать" хейтеров назвали "эмоцией"

Слова губернатора Курской области Романа Старовойта об авторах комментариев под его постом в соцсетях сказаны на эмоциях, заявила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.

Скандал разгорелся после того, как Старовойт попросил своих подчиненных вместе с силовиками "отработать" авторов комментариев под его постом об акции "Свеча памяти", которая прошла 22 июня.

Одна из подписчиц возмутилась большим количеством "бесполезного пластикового мусора", другой предложил открыть в Курске зоопарк с названием концлагеря.

Как пояснила РИА Новости Гурина, предложение Старовойта найти авторов постов "эмоционально прозвучало".

По словам пресс-секретаря губернатора, комментарии были удалены, а их авторы - забанены, никто их не ищет. Гурина добавила, что губернатор "просто хотел встретиться с ними и поговорить".

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Теги: курская область, роман старовойт, комментарии, подписчики



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