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Происшествия Тюменская область
Пеликан, птенец пеликана (2014) | Фото:Зоопарк Москвы

В Тюменской области после гибели 40 краснокнижных пеликанов введён карантин по птичьему гриппу

Губернатор Александр Моор ввёл карантин из-за смерти краснокнижных пеликанов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Карантин из-за птичьего гриппа введён минимум на 21 день в границах озера Большое Белое, что в 2 км от села Колмаское Армизонского района Тюменской области. Также ограничения действуют в радиусе 5 км вокруг озера (включая село Калмакское и деревню Полое), а также зону наблюдения – 12 км вокруг озера (включает несколько деревень и сёл).

Напомним, погибли 40 птиц.

"На территории государственного природного заказника федерального значения "Белоозерский" на озере Большое Белое (Армизонский район) обнаружено 40 мертвых краснокнижных пеликанов (кудрявых). Проводятся необходимые мероприятия", - говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.

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Теги: пеликан, Светлана Радионова, заказник, Белоозёрский



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