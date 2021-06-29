29 Июня 2021
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Образование Свердловская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловских школах не будет обязательного дистанта на время предстоящих выборов

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов и министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов подписали соглашение о взаимодействии при организации и проведении выборов в сентябре 2021 года, а также последующих выборов. Речь идет о работе школ в дни голосования.
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На Среднем Урале 1 тыс. 399 избирательных участков (56%) расположены в образовательных учреждениях. Голосование пройдет в течение трех дней 17, 18 и 19 сентября. Все члены избиркомов должны будут приступить к работе уже в четверг – день, предшествующий дню голосования, и это потребует корректировки учебного процесса.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, из заключенного соглашения не следует, что на все дни голосования в образовательных учреждениях в обязательном порядке будет введена дистанционная форма обучения. Рассматриваются разные формы обучения, внеурочная деятельность и другие варианты.

Ранее сообщалось, что свердловских школьников могут отправить на дистант во время проведения голосования на выборах в Государственную думу РФ и Законодательное собрание региона.

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Теги: выборы, школы, дистант, Свердловская область



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Ранее 21.06.2021 10:39 Мск Свердловские школьники уйдут на дистант во время проведения выборов в Госдуму и ЗакСО


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