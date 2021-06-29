За использование поддельного QR-кода может грозить до двух лет колонии, напомнили в Совфеде

За использование поддельных QR-кодов для посещения заведений общепита в Москве можно получить штраф до 40 тыс. рублей или до двух лет лишения свободы. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, использование поддельного кода является нарушением санитарно-эпидемиологических правил, передает ТАСС.

Ранее сенатор предупредил о реальных сроках за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса - можно получить до одного года тюрьмы.

Напомним, с 28 июня в московские кафе, рестораны и столовые можно заходить только с QR-кодом. Он будет выдаваться привитым от коронавируса, переболевшим коронавирусом (но не позднее, чем 6 месяцев назад), а также обладателям отрицательного ПЦР-теста (действует в течение трех дней).

Эксперты сообщили, что поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать в даркнете. Средняя цена документа — 11 тыс. рублей.