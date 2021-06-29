В Челябинской области мошенники предлагают предприятиям купить вакцину от коронавируса

В Челябинской области руководители предприятий получили письма от имени министра здравоохранения региона с предложением купить вакцину от COVID-19. В минздраве региона Накануне.RU сообщили, что письма рассылают мошенники.

"Зафиксирована рассылка мошеннических писем на имя руководителей предприятий с поддельной подписью министра здравоохранения региона, о необходимости приобретения вакцины от COVID-19", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве напомнили, что вакцина является бесплатной. Она предоставляется за счет федерального бюджета и приходит в регион отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ.