Песков: Очевидно, что 60% россиян привить к осени не удастся

Уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, сроки "будут сдвигаться вправо", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что 60% привить не удастся", - сказал представитель Кремля.

По его словам, только на этой неделе стало расти количество желающих вакцинироваться, а до этого динамика вакцинации была низкой, передает "Интерфакс".

Отметим, в марте вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет (иммунитет у 60% населения) к COVID-19 у россиян выработается к августу этого года, если вакцинация не встретит острого сопротивления. По ее словам, зависит это исключительно только от темпов вакцинации.