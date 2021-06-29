29 Июня 2021
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Общество В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков: Очевидно, что 60% россиян привить к осени не удастся

Уровня в 60% вакцинированных к осени добиться не удастся, сроки "будут сдвигаться вправо", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что 60% привить не удастся", - сказал представитель Кремля.

По его словам, только на этой неделе стало расти количество желающих вакцинироваться, а до этого динамика вакцинации была низкой, передает "Интерфакс".

Отметим, в марте вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет (иммунитет у 60% населения) к COVID-19 у россиян выработается к августу этого года, если вакцинация не встретит острого сопротивления. По ее словам, зависит это исключительно только от темпов вакцинации.

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Теги: дмитрий песков, вакцинация



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