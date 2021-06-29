"Власть не ценит тех, кто спасает жизни": в Екатеринбурге массово уволились водители "скорой помощи"

В Екатеринбурге начался новый виток проблем в службе скорой помощи. Так из подстанции экстренной службы на улице Машиностроителей ушли около 30 водителей. Сотрудники, таким образом, выразили возмущение, заявив, что их обманули. После отмены аутсорсинга и прекращения действия контракта с компанией ООО "Феникс-Логистик" руководство обещало рост зарплат до 30 тысяч. Как рассказал в беседе с корреспондентом Накануне.RU один из водителей на деле зарплата стала составлять всего 19 тысяч рублей, вместо заявленных 30 тысяч.

"Нам заплатили за месяц 19 тысяч. Уборщица получает 150 рублей в час, не неся никакой ответственности. Это гораздо больше, чем водитель скорой помощи. Власти не ценят тех, кто помогает спасать жизни людей. Нам говорили, что после аутсорсинга будете получать больше. Нас обманули! Например, в Москве водитель скорой помощи получает от 120 тысяч рублей в месяц", - негодует один из водителей.

Напомним, что до 1 апреля 2021 года пять подстанций скорой помощи находились в частных руках посредством аутсорсинга .

В январе 2020 года водители скорой помощи устроили настоящий бунт против перевода на систему передачи на основании договора, определённых функций деятельности негосударственной компании. Водителей возмутило понижение зарплат и перевода работников в категорию самозанятые и индивидуальные предприниматели.