Обманутые пайщики свердловских КПК пожаловались в прокуратуру на фальсификацию документов при расследовании уголовного дела

Обманутые пайщики КПК "Первый", КПК "Первый Уральский", КПК "Первый Северный" и их представитель юрист Константин Акимов обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку действий следователя ГСУ Лебедева, который, по заверениям пайщиков, сфальсифицировал документы уголовного дела, действуя в интересах Валерия Бикбулатова.

"Фальсификация реестра кредиторов КПК "Первый" заключалась в том, что следователем Лебедевым был предоставлен недействующий реестр кредиторов, при этом, был предоставлен только первый неподписанный лист и лист из середины реестра с указанием на общее количество кредиторов – 1 тыс. 622 и общую сумму долга 549 млн 445 тыс. 353, 33 руб., чтобы создать у судьи уверенность в том, что все 1,6 тыс. кредиторов КПК "Первый" являются потерпевшими от действий Антипкина (нового конкурсного управляющего), а не от действий Бикбулатова", - говорится в обращении (имеется в распоряжении редакции).

При этом реальный действующий реестр кредиторов датирован 01.08.2020 г., состоит более чем из 850 страниц и указывает на то, что самый ранний неисполненный договор с пайщиками был датирован октябрем 2016 г. Это значит, что все потерпевшие вносили свои деньги только при Бикбулатове.

"Вторым поддельным документом стало экспертное заключение от 15.05.2019 г., предположительно, сделанное на заказ самим Бикбулатовым, и направленное на обеление его имени. Заключение было сделано более чем по 100 другим фальсифицированным документам и должно было направить следствие другим путем", - говорится в обращении.

"Именно для этого Бикбулатов намеренно его предоставил в Арбитражный суд, а его соучастник Логашина намеренно затягивала разбирательство дела почти два года. Однако Арбитражный суд разобрался, установил факт фальсификации, и вынес правосудное решение, в котором указал – о фальсификации сотни документов и ничтожности данного заключения. Но Лебедев, зная, что данный документ подделан - полностью злонамерено проигнорировал этот факт – так как он не соответствует его целям, и использует этот документ, как доказательство вины Антипкина с целью уменьшить уголовную и финансовую ответственность настоящего преступника – Бикбулатова", - заявляют пайщики.

По словам Константина Акимова, позже в суде следователь сам признал факт фальсификации документов, однако это не помешало ему избрать в качестве "потерпевшего" свидетеля именно Юлию Логашину, представляющую интересы Бикбулатова. В отличие от реальных пострадавших пайщиков, только ей позволили ознакомиться с материалами уголовного дела, чего другие пайщики не могут добиться уже около года. Она же в суде заявила, что остальным жертвам КПК нет необходимости предоставлять документы для ознакомления.

Более того, самого же Акимова Лебедев опросил и зарегистрировал в качестве свидетеля, несмотря на то, что юрист с 2019 г. имеет процессуальный статус представителя более сотни потерпевших пайщиков. Таким образом была предпринята попытка лишить юриста возможности ознакомиться с материалами уголовного дела, считают потерпевшие.

"У нас на руках есть документы, которые подтверждают подделку ряда документов непосредственно самим следователем. И мы просим прокуратуру провести независимую проверку, установить, подделывались ли на самом деле документы. Я на 90% уверен, что идет прямое систематическое подделывание документов, фальсификат. Одна из целей – минимизировать ответственность Бикбулатова и найти другого козла опущения. Для этого идет полный запрет пайщикам в ознакомлении с материалами и экспертизами. По 125 ст., с которой мы выходили в суд, Лебедев притащил Логашину, чьи права как пайщика нарушены не были, и именно она одна из 3,5 тыс. реальных потерпевших, якобы, ознакомилась с документами. Ну мы это терпеть больше не можем", - заявил Накануне.RU Акимов.

Пока юрист занимается бумагами, сами пайщики обращаются за помощью к главе Свердловской области Евгению Куйвашеву. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений напрямую обратиться к губернатору у жертв свердловских КПК не получится, но это не запрещает им пробиваться в приемную и слать главе региона обращения с просьбой помочь. Меньше чем за месяц обманутые пайщики уже несколько раз выходили в центр Екатеринбурга с одиночными пикетами, желая обратить на себя внимания как обычных граждан, так и властей.

Напомним, что прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга возбудила административное производство в отношении Валерия Бикбулатова, которого свердловские пайщики обвиняют в банкротстве кооперативов и краже у них около 1,5 млрд руб. Административное производство по делу КПК "Первый Уральский" (Екатеринбург) должны были возбудить еще год назад, однако, по версии обманутых членов кооперативов, со стороны прокуратуры и следственного управления царит бездействие и лоббирование интересов самого Бикбулатова.