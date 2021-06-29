Южноуральца будут судить за попытку дать взятку полицейским овцами

В Челябинской области пенсионер предстанет перед судом за покушение на дачу взятки сотрудникам полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратура.

По версии следствия, 20 мая полицейские приехали к дому местного жителя, которого уличили в незаконной рыбалке. Они потребовали добровольно отдать незаконно добытую рыбу и приспособления для ее ловли.

Однако мужчина попытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Он погрузил в машину полицейских двух овец весом 44 кг и 39 кг.

Действия мужчины, направленные на дачу взятки должностным лицам, были пресечены.