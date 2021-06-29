Губернатор Югры самоизолировала Югорск и Советский

Губернатор Наталья Комарова своим решением ввела обязательную самоизоляцию в Советском и Югорске, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Решением губернатора в Югорске и Советском со 2 по 23 июля введён режим обязательной самоизоляции для всех граждан (за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19). Жителям можно выходить на улицу для поездки к врачу, на работу, в аптеки, магазины, организации общепита или ритуальные агентства, помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, ради выноса мусора или выгула животных.

2-23 июля будут закрыты кинотеатры и фитнес-клубы, с 20.00 до 6.00 – организаций общественного питания. Разрешены круглосуточные обслуживание "на вынос", в том числе в придорожных организациях, предоставление услуг общественного питания в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях, а также доставка заказов организациями.

Все работодатели должны, в частности, перевести не меньше половины сотрудников на "удалёнку".