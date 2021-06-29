29 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
педофил (2016) | Фото: tut.by

В Екатеринбурге насильнику пришлось спасаться бегством от своей жертвы

В Екатеринбурге задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в нападении на 19-летнюю девушку. Он хотел ее изнасиловать, но получил жесткий отпор.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, все случилось в ночь на 27 июня в районе дома №160 на улице Малышева. Местные жители услышали женские крики о помощи и позвонили в полицию. Прибывший на место наряд ППСП обнаружил потерпевшую, которая рассказала, что произошло.

Выяснилось, что сотрудница одного из кафе возвращалась с ночной смены домой: к ней сзади подошел неизвестный и толкнул в спину. Девушка упала, а нападавший посоветовал жертве не кричать и стал срывать с нее одежду. Однако та оказалась не робкого десятка, начала активно сопротивляться и звать на помощь.

"В ходе завязавшейся борьбы подозреваемый получил ощутимый удар в пах, от чего сразу утратил интерес к совершению сексуального насилия. Подхватив рюкзак, принадлежащий потерпевшей, несостоявшийся насильник побежал в сторону улицы Лодыгина. Смелая гражданка стала преследовать своего обидчика, чтобы вернуть похищенное. Увидев это, преступник бросил свою добычу и скрылся", - рассказали в МВД.

Полицейские взяли пострадавшую на борт служебного автомобиля и стали прочесывать район. Вскоре у одного из домов они заметили того самого мужчину, который спокойно распивал пиво. Увидев силовиков, он попробовал сбежать, но был задержан и доставлен в дежурную часть. Оказалось, что уралец был ранее судим за кражи и грабежи.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, мужчине предъявлено обвинение по уголовным статьям о покушении на изнасилование и грабеже. Решается вопрос о заключении его под стражу. Проверяется информация о возможной причастности задержанного к ранее совершенным злодеяниям.

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Теги: насильник, полиция, Екатеринбург



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