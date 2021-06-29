29 Июня 2021
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Экономика Москва
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

Выручка московского общепита в понедельник упала на 60-90% - СМИ

Выручка в заведениях московского общепита в понедельник упала на 50-90% из-за введения антиковидных ограничений. По мнению рестораторов, это только начало, и после текущих ограничений закрытий и банкротств ресторанов и кафе может быть больше, чем после весеннего локдауна 2020-го.

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По данным Федерации рестораторов и отельеров России, на которые ссылается "Коммерсант", выручка заведений упала 28 июня на 80-90%, там, где есть летняя веранда, потери меньше, но все равно составляют около 60%.

В сети "Шоколадница" заявили о снижении трафика на 70%, оборота – на 50%. В заведениях Ginza Project Moscow выручка сократилась на 50–95%.

Коммерсанты отмечают, что свою лепту во вчерашний день внес и "суперливень" – в такую погоду летние веранды остались бы пустыми, даже если бы запретов не было.

Напомним, с 28 июня в московские кафе, рестораны и столовые можно заходить только с QR-кодом. Он будет выдаваться привитым от коронавируса, переболевшим коронавирусом (но не позднее, чем 6 месяцев назад), а также обладателям отрицательного ПЦР-теста (действует в течение трех дней).

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Теги: выручка, ограничительные меры, рестораны



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