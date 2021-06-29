На Украине заговорили о запрете на обучение в школе невакцинированным детям

На Украине могут запретить обучение в школе детям, не вакцинированным от коронавируса. Это предложил главный санврач Игорь Кузин.

Он призвал не пускать в школу детей, которые "не имеют объективных причин" не вакцинироваться. Воля родителей, естественно, в расчет не принимается.

Кузин также заявил, что нужно принудительно вакцинировать всех работников сферы образования и обслуживания. "Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки", - призвал он.

Все идет к тому, что вскоре без вакцинации граждан будут лишать многих прав, в том числе гарантированных конституцией.