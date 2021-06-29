В Басманный суд поступил иск Пригожина против The Insider

Предприниматель Евгений Пригожин подал в суд на издание The Insider, передает пресс-служба компании «Конкорд». Бизнесмен требует признать опубликованные о нём материалы недостоверными и порочащими его честь и деловую репутацию.

«Истец просит суд признать сведения, размещенные на интернет-ресурсе The Insider, порочащими, не соответствующими действительности, удалить их и опубликовать опровержение в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей», - указано в сообщении.

Иск Пригожина будет рассматривать Басманный районный суд Москвы. По требованию истца опровержение недостоверных материалов также должно быть опубликовано в Twitter-аккаунтах главного редактора издания Романа Доброхотова и журналиста Дениса Билунова.

Ранее предприниматель направил в МВД заявление в отношении владельцев YouTube-канала «Навальный Live». Их он требовал привлечь к ответственности за призывы к массовым беспорядкам и распространение недостоверных данных.