Плановую госпитализацию только для привитых хотят ввести по всей России

Минздрав России разработал проект приказа, согласно которому пациентов обяжут предоставлять справку о вакцинации от коронавируса при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что проект разработали для обеспечения комфортных условий для пациентов, которым уже была проведена вакцинации против COVID-19.

Ранее сообщалось про отказ столичных властей от плановой госпитализации непривитных от коронавируса граждан . Чтобы попасть в больницу, нужно предоставить или сертификат о вакцинации от ковида, или справку об антителах. Исключение составляют только онкологические заболевания и госпитализация для оказания паллиативной помощи. Срочная, неотложная медпомощь будет оказываться всем без исключений.

Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что мера принята в интересах граждан и будет "очень короткой".