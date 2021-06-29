29 Июня 2021
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Общество В России
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Плановую госпитализацию только для привитых хотят ввести по всей России

Минздрав России разработал проект приказа, согласно которому пациентов обяжут предоставлять справку о вакцинации от коронавируса при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что проект разработали для обеспечения комфортных условий для пациентов, которым уже была проведена вакцинации против COVID-19.

Ранее сообщалось про отказ столичных властей от плановой госпитализации непривитных от коронавируса граждан. Чтобы попасть в больницу, нужно предоставить или сертификат о вакцинации от ковида, или справку об антителах. Исключение составляют только онкологические заболевания и госпитализация для оказания паллиативной помощи. Срочная, неотложная медпомощь будет оказываться всем без исключений.

Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что мера принята в интересах граждан и будет "очень короткой".

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Теги: плановая госпитализация, вакцинация



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