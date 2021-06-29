В Локомотивном по поручению Алексея Текслера заменят аварийный участок водопровода

В Локомотивном городском округе заменят аварийный участок водопровода протяженностью 5,2 км, чтобы обеспечить жителей бесперебойным водоснабжением. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я не удовлетворен качеством управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. У меня большое количество вопросов к главе городского округа по организации этой работы. Мы совершенно точно проведем там кадровые изменения, в первую очередь среди тех, кто отвечает за сферу ЖКХ. Второе – относительно самой проблемы, существующий водовод либо изношен, либо тот ремонт, который проведен в 2011 году, был сделан некачественно. Поэтому я принял решение полностью поменять водовод, эти работы уже начались, мы в оперативном порядке сейчас закупаем трубу. Фактически работы начинаются сегодня. Мы полностью заменим аварийные участки водовода, для того чтобы решить проблему водоснабжения Локомотивного", – подчеркнул глава региона.

Напомним, жители городского округа через соцсети обратились к губернатору с жалобами на проблемы с водоснабжением в поселке. По их словам, из-за коммунальной аварии водоснабжение сначала было ограничено, а через некоторое время полностью приостановлено. В администрации Локомотивного городского округа рассказали, что ограничение водоснабжения было введено из-за аварийной ситуации на водоводе и снижения запасов воды. В период с 14 по 21 июня на водоводе было выявлено пять прорывов, которые устранены. В мэрии пообещали возобновить водоснабжение в домах жителей в течение двух-четырех дней.

"Указанные аварии привели к резкому снижению запасов воды в резервных емкостях. В целях дополнительного обеспечения жителей Локомотивного городского округа организован подвоз воды", - ранее сообщили в администрации города.

Ситуация с водоснабжением в Локомотивном возмутила губернатора Алексея Текслера. Он направил на место аварии министра строительства и инфраструктуры региона Юлия Элбакидзе, также в муниципалитете работал территориальный заместитель губернатора Евгений Голицын.

По итогам визита в территорию министр сделал вывод, что в Локомотивном проводилось ненадлежащее обслуживание и эксплуатация сетей водоснабжения, отсутствовала техническая документация, гидравлические расчеты и схемы. Это и привело к авариной ситуации на участке водопровода, который был отремонтирован в 2011 году.

"По ситуации, которая сегодня сложилась в Локомотивном, вывод один: никто не занимается эксплуатацией и не понимает, как осуществлять водоснабжение города. На насосной станции отсутствуют должностные инструкции, технологические схемы, режимные карты – всё, что должно быть на рабочем месте у оператора. Никакими документами не утвержден показатель давления в системе водоснабжения", - подчеркнул Юлий Элбакидзе.

О ситуации министр доложил губернатору. В результате Алексей Текслер принял решение выделить средства на замену аварийного участка водопровода.

"Анализ журналов за последние месяцы говорит о том, что забили тревогу слишком поздно или реально не обращали внимание на проблемы, которые есть. Поэтому выводы в настоящее время сделаны, поручения в этой части даны. Всем этим, обращаю внимание, занимается минстрой. Городской округ проявил полную неготовность решать проблемы, фактически полностью сейчас эта система управляется из Челябинска министерством строительства. Мы все эти вещи исправим, ситуация с водоснабжением будет налажена. Сейчас вода подается по графику, правда, мне сообщили, что сейчас ситуацию исправляют и полностью перейдут на нормальное водоснабжение. Но, учитывая те риски, которые остаются, мы полностью заменим аварийный участок водовода и решим проблему Локомотивного", - подчеркнул глава области.

Стоит отметить, что по поручению Алексея Текслера главы муниципальных образований должны были провести обследование всех объектов водоснабжения и принять исчерпывающие меры по бесперебойному обеспечению жителей водой. Выполнить эту работу они должны были до 11 июня. Однако проверка показала, что в Локомотивном городском округе это работа не проводилась.

"Глава до настоящего времени на объектах водоснабжения не появлялся, это он сам подтвердил. Руководитель муниципального предприятия ситуацией частично владеет, по данному факту будет проведена проверка", – ранее сообщил Юлий Элбакидзе.