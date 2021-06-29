29 Июня 2021
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Общество В России
ЕГЭ (2020) | Фото: ntpk2.ru

Толстой выступил категорически против сертификатов на репетиторов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что категорически против любых выплат и сертификатов на оплату репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".
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Он считает, что образование должно быть такого качества, чтобы репетиторы не нужны были. А если нужны репетиторы, то это минус школе.

"Но есть светлые умы, которые поддерживают инициативу о сертификатах, иными словами – выступают за дальнейшее уничтожение школьного образования", - пишет Толстой.

Он убежден, что платить на расходы репетиторам должны реформаторы образования - "их фамилии всем известны, это идеологи ЕГЭ и лоббисты введения Болонской системы".

На днях директор Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила министру просвещения Сергею Кравцову ввести для школьников из бедных семей сертификаты на сумму 20 тысяч рублей для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ. По данным организации, каждый четвертый сдававший ЕГЭ в 2021 году пользовался услугами репетиторов, а 72% выпускников занимались в онлайн-школах или на платных курсах.

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Теги: образование, ЕГЭ, репетитор, школа



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