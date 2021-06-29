Куйвашев: После вакцинации ковидом заболели 6000 свердловчан и никто не умер

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев заявил о появлении фейковых сообщений в соцсетях, связанных с коронавирусом. Речь идет о вакцинации.

Как написал сегодня губернатор в своем Instagram, в некоторых группах утверждается, что в Свердловской области якобы появились выплаты для умерших после прививки от ковида, что говорит об "опасности вакцинации". Как признался Куйвашев, за время пандемии было опубликовано много неправды о коронавирусе, но "такой наглой и грубой лжи" он еще не встречал.

"Во-первых, в Свердловской области нет выплат, о которых говорится в скриншотах, наводнивших соцсети, и быть их не может. Во-вторых, на Среднем Урале от ковида провакцинировано уже больше 650 тысяч человек, из них около 6 тысяч заболели после прививки. Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет. Еще раз подчеркну: после вакцинации в Свердловской области никто не умер", - заявил глава региона.

Он выразил сожаление, что кто-то из жителей области распространяет подобную недостоверную информацию. Губернатор напомнил, что в России в таких случаях действует закон о "фейк-ньюс".

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что с 1 июля в Екатеринбурге два корпуса ГКБ 40 отдают под лечение больных коронавирусом.