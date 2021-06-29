29 Июня 2021
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Политика Свердловская область
Владимир Якушев (2021) | Фото: forumspb.com

Якушев обсудил с мэрами подготовку к выборам в условиях "третьей волны"

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев начал заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления. На него приехали главы городов и районов со всего округа. Темой разговора стала помощь, которую местные власти окажут избиркомам - выборы пройдут в эпоху коронавируса. Полпред заявил о том, что эпидобстановка вскоре ухудшится, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Поговорим, что в этих условиях, которые могут быть ужесточены, мы должны создать все условия для волеизявления граждан и проведение кандидатами кампании. Трёхдневное голосование обеспечит безопасность и удобство. Выборы проходят в особых условиях, в ближайшее время ожидается ухудшение эпидобстановки. Прошу помочь избиркомам. Надо создать все условия для голослвания маломобильных избирателей. Времени мало, в условиях ухудшающейся обстановки соотечественники не могут ездить в отпуска, это накладывает отпечаток", - сказал полпред.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что подготовка к выборам депутатов Госдумы и Заксобрания - в плановом режиме. В городе - 1 млн 96 тыс. избирателей. Комиссии готовы к работе. До назначения выборов главы районов исследовали помещения для голосования. Где-то места для голосования изменены.

Решается вопрос о дооснащении мест для голосования сейфами для документов. Надо ещё 417 сейфов. Мы договорились с управление ФСИН, техзадание сформировано.

"Мэрия готова помогать комиссиям", - сказал Орлов.

Очно в совещании участвуют, в частности, руководители Нижнего Тагила, Магнитогорска, Тюмени, Тобольска, Сургута, Нижневартовска, Надымского района.

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