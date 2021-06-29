29 Июня 2021
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Элиста-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Столица Калмыкии осталась без воды из-за удара молнии

Авария произошла на водозаборе, подающем воду в Элисту.

Около двух часов ночи город накрыла гроза, удар молнии пришелся в кабельную муфту, аварийное отключение линии электропередач привело к отключению. Второй очереди водозабора Верхний Яшкуль, передает РИА "Калмыкия".

В пять утра отключилась линия электропередач "Элиста-Западная" основной электролинии, и тогда отключился уже весь водозабор. В результате полностью прекратилась подача воды в город.

В "Элиставодоканале" сообщили, что уже к восьми утра удалось запустить первый насос, подача воды была восстановлена, тем не менее, полностью обеспечить город водой коммунальщики смогут только в течение дня.

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Теги: элиста, удар молнии, отключение, водозабор, водоснабжение



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