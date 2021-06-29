29 Июня 2021
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Экономика В России Москва
ресторан клуб диван стол (2009) | Фото:Апостол Медиа

Московским ресторанам и кафе предоставят отсрочку по аренде и субсидии

В Москве предприятия общественного питания после введения QR-кодов получат отсрочку по аренде, включение в программу субсидий и возможность получить льготные кредиты.

Как сообщает пресс-служба мэра столицы, дополнительная поддержка вводится в целях смягчения последствий введенных ограничений.

Напомним, с 28 июня в Москве действует режим "бесковидных ресторанов" – в них пускают только с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или ПЦР-тесте.

Некоторые рестораторы готовы компенсировать своим гостям стоимость ПЦР-теста на коронавирус, заявил ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

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Теги: рестораны, москва, меры поддержки, QR-код



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