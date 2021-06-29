29 Июня 2021
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памятник Ермаку в Сургуте (2018) | Фото: Накануне.RU

"Не люблю, когда перегибают палку". Глава Тобольска оценил спор вокруг имени аэропорта

Глава Тобольска оценил спор вокруг имени аэропорта. Максим Афанасьев в разговоре с Накануне.RU высказался о ситуации вокруг присвоения имени аэропорту города.

"В любой ситуации важен конструктивный диалог. Мне бы не хотелось высказывать оценочные суждения, не люблю, когда перегибают палку, скажу лишь, что, когда было общественное обсуждение, я голосовал за Алябьева", - сказал журналисту агентства Афанасьев.

Напомним, обычная, казалось бы, процедура вызвала раскол – в списке потенциальных "покровителей" аэрогавани не оказалось покорителя Сибири Ермака.

"Татарская диаспора выступила против инициативы местных жителей назвать аэропорт Тобольска именем Ермака. Аргументировали это тем, что Ермак – колонизатор, угнетатель, прежде всего, татарского народа, поскольку он воевал с отрядами сибирского хана Кучума. Понятно, что это чисто политиканские игры. Никакого отношения к истории и к исследованиям это не имеет", - сказал историк Евгений Спицын 16 мая в эфире радио "Аврора".

О том, как имя Ермака в свете присвоения его аэропорту Тобольска стало поводом для споров, читайте в нашем материале.

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