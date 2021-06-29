Экс-глава уральского журфака Борис Лозовский госпитализирован с коронавирусом

Экс-декан факультета журналистики в Уральском федеральном университете Борис Лозовский госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает доцент факультет журналистики в УрФУ Любовь Третьякова.

"Госпитализирован в 14 больницу. Держится молодцом. Вы ж его знаете. Но, думаю, наша поддержка ему не повредит. Давайте пожелаем ему скорее выздороветь и его жене Елене Васильевне тоже", - написала у себя на стене в Facebook Третьякова.

В комментариях к посту бывшие и нынешние студента, а также коллеги Бориса Лозовского желают ему и его семье скорейшего выздоровления и выказывают всяческую поддержку.

Напомним, что из-за усугубления эпидемиологической ситуации в регионе, в УрФУ приняли ряд covid-ограничений. Так один из трех этапов выпускного в 2021 г. перенесли в онлайн формат, а выступление музыкантов и вовсе отменили. Руководство университета также решило заселять в общежития в первую очередь студентов, поставивших прививку от коронавируса или имеющих антитела.