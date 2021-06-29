29 Июня 2021
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Общество В России
Борис Якеменко в 2012 году отошел от политики, он читает курс истории в РУДН и занимается наукой (2017) | Фото: tvrain.ru

Создается "идеология здоровья" с чувством вины и ответственности каждого - эксперт

Властями навязывается превращение своего здоровья в обязанность перед другими и условие преуспеяния и обретения своего места в обществе. Об этом написал в своем телеграм-канале общественный деятель, замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борис Якеменко, который так промментировал появление в Москве у станций метро "павильонов здоровья", где можно провериться и вакцинироваться.
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По его мнению, здоровье становится идеологией, а нежелание за ним следить так, как требуют власти, - признаком неблагонадежности, ставящим человека и его социальный статус под подозрение. Наблюдение за здоровьем становится предлогом для слежки.

Якеменко различает здоровый образ жизни и "идеологию здоровья".

"Современные специалисты уже вводят термин "оздоровительный синдром", который заключается в том, что контроль здоровья становится навязчивой идеей, социальным вектором, моральным индикатором. В результате здоровье из физического состояния человека становится идеологией. Соответственно, отказ от наблюдения за ним осуждается и порицается, становится свидетельством моральной, внутренней порочности человека, его социальной опасности. "Он ведет нездоровый образ жизни, он не следит за собой, он не хочет лечиться" - сегодня все чаще это уже не личное, а социальное и даже политическое обвинение", - пишет Якеменко.

Он считает, что в результате у огромного количества людей возникает комплекс неполноценности, ущербности. Если раньше болезнь приводила к заботе и вниманию, то сегодня может сделать человека изгоем - он же "может угрожать окружающим".

Также Якеменко указывает, что таким словам, как сегрегация, дискриминация, поражение в правах, под предлогом заботы о здоровье населения начинают придавать положительный смысл. Все это очень тревожные симптомы.

Недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "дискриминация неминуемо наступит", но этого будто бы требует борьба с коронавирусом. Доктор медицинских наук профессор Владислав Шафалинов считает, что "во власть в России, и в том числе в Роспотребнадзор, пробрались люди с наклонностями к садизму и постоянным желанием "нагибать" окружающих под видом заботы об их здоровье".

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Теги: здоровье, идеология



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