Московские коммунисты провели у администрации президента акцию против обязательной вакцинации

Глава московских коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин с соратниками, среди которых был депутат Мосгордумы Денис Парфенов, пришел сегодня к зданию администрации президента России.

Свои акции коммунисты называют "встречами избирателей с депутатами", они не подпадают под действие законодательства о несанкционированных массовых акциях, но на них все равно иногда задерживают участников.

"На этот раз никого не задержали. Идём с журналистами в Думу", - отмечают в своих Telegram-каналах коммунисты.

На этот раз протест КПРФ был направлен сразу против двух явлений: политических репрессий и обязательной вакцинации, которая уже введена на территории двух десятков российских регионов, Москва была "первой ласточкой".