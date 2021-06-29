На Среднем Урале осудили "клеящего разбойника", напавшего на инкассаторов

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о разбойном нападении на инкассаторов. Ближайшие годы налетчик проведет в колонии.

Напомним, все случилось в августе прошлого года: житель Верхней Пышмы решил напасть на перевозчиков денег и похитить у них наличные. Он собрал сведения о периодичности, а также времени приезда и отъезда сотрудников, которые занимались заправкой банкоматов деньгами.

Утром 29 августа мужчина прибыл к отделению городского банка, где стал поджидать инкассаторов. С собой у него были сменная одежда и охотничий обрез ружья. Увидев подъехавший автомобиль инкассации, из которого вышли двое сотрудников, злоумышленник зашел за ними в банк.

Там он направил на них оружие и потребовал лечь на пол. Затем преступник вылил на руки инкассаторов клеящую жидкость и похитил сумку-баул с 6 млн рублей. Впоследствии он был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил нападавшему восемь лет лишения свободы. Отбывать срок "клеящему разбойнику" предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Как уточнили в ведомстве, приговор уже вступил в силу.