29 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале осудили "клеящего разбойника", напавшего на инкассаторов

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о разбойном нападении на инкассаторов. Ближайшие годы налетчик проведет в колонии.
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Напомним, все случилось в августе прошлого года: житель Верхней Пышмы решил напасть на перевозчиков денег и похитить у них наличные. Он собрал сведения о периодичности, а также времени приезда и отъезда сотрудников, которые занимались заправкой банкоматов деньгами.

Утром 29 августа мужчина прибыл к отделению городского банка, где стал поджидать инкассаторов. С собой у него были сменная одежда и охотничий обрез ружья. Увидев подъехавший автомобиль инкассации, из которого вышли двое сотрудников, злоумышленник зашел за ними в банк.

Там он направил на них оружие и потребовал лечь на пол. Затем преступник вылил на руки инкассаторов клеящую жидкость и похитил сумку-баул с 6 млн рублей. Впоследствии он был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил нападавшему восемь лет лишения свободы. Отбывать срок "клеящему разбойнику" предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Как уточнили в ведомстве, приговор уже вступил в силу.

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Теги: разбой, инкассаторы, суд, приговор



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Ранее 14.04.2021 13:36 Мск Дело "клеящего разбойника", напавшего на инкассаторов на Урале, передано в суд


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