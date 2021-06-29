"Чтобы больше не жаловались". Уральцев, недовольных товарными карточками вместо зарплаты, оставили без работы

Сотрудникам сельхозпредприятия в Красноуфимском районе ООО "Тавр", которым начали выдавать заработную плату продуктовыми карточками, вовсе запретили работать после жалобы в прокуратуру. О этом говорится в обращении жителей с. Русская Тавра в свердловскую и Генпрокуратуру (имеется в распоряжении редакции). В своем обращении сотрудники сообщают, что уже на следующий день после разбирательства Красноуфимской Межрайонной прокуратуры, сотрудников не допустили к их рабочим местам, а технику (тракторы), закрепленную за ними, передали другим работникам.

"Других рабочих мест не предоставлено, письменно не уведомлены. Эти действия аргументируются тем, что мы обратились с заявлением в прокуратуру. После обращения в Красноуфимскую Межрайонную прокуратуру никто нас не опрашивал, проверка не проводится, наши персональные данные скорее всего были переданы руководству Айметову В.И (заместитель гендиректора ООО "Тавр"). Со слов других работников, Айметов дал особое распоряжение для тех, кто работает в ООО "Тавр": "Не давать работать работникам ООО "Тавр"!!! Не платить зарплату!!!" - говорится в обращении.

Более того, сотрудники боятся, что если в дело не вмешаются областная и Генпрокуратура, межрайонная прокуратура продолжит затягивать разбирательства и придерживаться интересов Владимира Айметова. И это при том, что выплата заработной платы в купонах, в бонах, в форме долговых обязательств, расписок, согласно Трудовому кодексу, не допускается.

Напомним, что директор предприятия, депутат Красноуфимской городской думы от "Единой России" Владимир Айметов с мая начал выдавать частично или полностью зарплату в виде продуктовых талонов (так называемые "урожайки"), которыми можно лишь расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра.