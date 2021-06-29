29 Июня 2021
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Происшествия В России
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

К журналистам "Проекта" пришли с обыском из-за дела о клевете в отношении бизнесмена Трабера

Обыски у главреда издания "Проект" Романа Баданина и его журналистов проходят в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Ильи Трабера. Об этом ТАСС заявил адвокат журналистки Марии Жолобовой Василий Кушнир.

Ранее сегодня сообщалось, что полицейские пришли домой к главному редактору издания "Проект" и корреспонденту. Чуть позже стало известно, что возле дома Жолобовой задержали и заместителя главного редактора издания Михаила Рубина, в квартире у его родителей проводится обыск, туда же привезли самого журналиста.

По данным самого издания "Проект", Жолобова и Баданин были авторами документального фильма "Питерские. Отец и сын" о Трабере. Рубин в создании этой работы участие не принимал.

Также отмечалось, что сегодня издание собиралось выпустить расследование Жолобовой про главу МВД России Владимира Колокольцева, материал анонсировали накануне. Также Жолобова является автором многих резонансных расследований, в том числе про главу Чечни Рамзана Кадырова.

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Теги: Проект, Роман Баданин, Мария Жолобова



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Ранее 29.06.2021 09:21 Мск Полиция проводит обыски у журналистов "Проекта" в день выхода расследования про главу МВД


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