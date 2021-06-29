29 Июня 2021
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Общество В России Санкт-Петербург
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В России за сутки от коронавируса умерли 652 человека – максимум с начала пандемии

В России зафиксирован абсолютный антирекорд с начала пандемии – суточная смертность от коронавируса составила 652 человека. Санкт-Петербург по этому печальному показателю также второй день подряд бьет рекорды – за сутки там скончалось 119 человек, в Москве умер 121 человек.

Всего за последние сутки в России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 14 697 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов, выздоровели 4 984 037 человек, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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