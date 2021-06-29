В России за сутки от коронавируса умерли 652 человека – максимум с начала пандемии

В России зафиксирован абсолютный антирекорд с начала пандемии – суточная смертность от коронавируса составила 652 человека. Санкт-Петербург по этому печальному показателю также второй день подряд бьет рекорды – за сутки там скончалось 119 человек, в Москве умер 121 человек.

Всего за последние сутки в России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 14 697 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 545 летальных исходов, выздоровели 4 984 037 человек, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.