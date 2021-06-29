Lancet опубликовал статью об эффективности китайской детской вакцины от коронавируса

Авторитетный британский медицинский журнал Lancet сообщил об успешном прохождении первой фазы клинических испытаний китайской детской вакцины от коронавируса CoronaVac.

Сообщается, что введение двух доз вакцины достаточно безопасно и вызывает сильный иммунный ответ. Испытания проводились на 550 детях в возрасте от 3 до 17 лет.

CoronaVac – разработка Sinovac, компании, производящей одноименную вакцину для взрослых. В Китае CoronaVac недавно была одобрена для экстренного применения у детей с 3 лет.

Исследования показали, что более 96% детей и подростков, получивших две дозы вакцины, выработали антитела к SARS-CoV-2. Большинство побочных реакций были легкими или умеренными, при этом наиболее частым симптомом была боль в месте инъекции.

"Дети и подростки с COVID-19 обычно болеют легко или бессимптомно (по сравнению со взрослыми). Однако небольшое их число все же может быть подвержено риску тяжелого заболевания. Они также могут передавать вирус другим, что делает жизненно важным испытание безопасности и эффективности вакцин от COVID-19 в более молодых возрастных группах. Наш вывод о том, что CoronaVac хорошо переносится и вызывает сильный иммунный ответ, очень обнадеживает и предполагает дальнейшие исследования в других регионах, с участием более крупных многонациональных групп населения, может предоставить ценные данные для разработки стратегий иммунизации детей и подростков", - заявил Цян Гао из Sinovac Life Sciences.

Клинические испытания проводились на здоровых детях в провинции Цзаньхуан. В первой фазе исследования (ноябрь-декабрь 2020 года) участвовало 72 ребенка, во второй фазе в конце декабря 2020 года – все остальные. Объемы препарата были разные – 1,5 мкг или 3 мкг на дозу. Дозы вводились с разницей в 28 дней. Побочные реакции – в зависимости от того, первую или вторую дозу вводили и в каком объеме – возникали примерно у 25% участников исследования.

У участников первой фазы антитела выработались в 100% случаев. У детей, получивших вакцину в дозировке 3 мкг, антител было больше. Во второй фазе иммунитет сформировался у 97% детей.

Исследователи отмечают, что значительной разницы в количестве антител у детей разного возраста замечено не было.