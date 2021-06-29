Вакцина "ЭпиВакКорона" будет производиться в виде шприц-доз

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" будет производиться как в виде ампул, так и в виде шприц-доз, сообщил разработчик - научный центр "Вектор" Роспотребнадзора.

Уточняется, что "шприц-доза является готовым к использованию медицинским изделием", передает "Интерфакс".

В центре пояснили, что "в случае шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации - набор препарата в шприц, что полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей".

"ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года. С апреля ее применяют для массовой вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что новосибирский центр "Вектор" подал заявку на регистрацию своего второго препарата от COVID-19. Вакцина будет называться "ЭпиВакКорона-Н". Ее изготовят на основе пептидных антигенов.