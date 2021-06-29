29 Июня 2021
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Общество Челябинская область
Сад памяти, РМК, (2021) | Фото: РМК

Сотрудники РМК высадили более 25 тысяч деревьев в рамках акции "Сад памяти"

Русская медная компания (АО "РМК") подвела итоги участия в Международной акции "Сад Памяти" в 2021 году. Компания организовала 15 акций по высадке деревьев: они прошли в 12 городах и сёлах пяти регионов России. За время проекта почти 300 сотрудников предприятий РМК высадили более 25 тысяч деревьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Компания также поддержала конкурс рисунков "Сад Памяти глазами детей": благодаря РМК 9-летняя победительница конкурса из Белгородской области Маша Боярко вместе с мамой и братом побывала в Бресте на финальном мероприятии проекта и приняла участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Ещё в раннем детстве Маша узнавала о войне из первых уст от своей прабабушки Марии Шукаевой. Марии Ивановне было 8 лет, когда началась война. На ее долю выпал плен и все ужасы концентрационного лагеря. На рисунок девочку вдохновила история её прадедушки – Виктора Митрофанова. Она изобразила его ангелом-хранителем, защитником семьи.

"Он был очень сильным и выносливым, за раз мог поднять два мешка пшеницы и нести, не сгибаясь под их тяжестью. Когда он узнал о том, что началась война, не раздумывая отправился на фронт и стал разведчиком. Получил Орден Славы и погиб в Польше, так и не успев завести семью и детей, о которых мечтал", – рассказывает Маша Боярко о своём прадеде.

Маша рисует с четырёх лет, занимается в кружке "Клуб юных художников", а в свободное время учится изобразительному искусству самостоятельно. О конкурсе "Сад Памяти глазами детей" девочка узнала от администрации школы села Теребрено Краснояружского района.

"Сад Памяти объединил в этом году более двух миллионов человек из 50 стран. Мы поддержали акцию и провели мероприятия на всех территориях присутствия. В большинстве из них "Сад Памяти" высадили впервые – например, в Коркино, Полевском, Томинском. Сохранение памяти о подвигах наших воинов стало неотъемлемой частью корпоративной культуры РМК: мы помогаем содержать и строить новые монументы, поддерживаем ветеранов фронта и тружеников тыла, организуем патриотические мероприятия. Не менее значима и экологическая составляющая акции. Новые зеленые зоны, аллеи и сады появились в городах и селах: все они ещё долго будут радовать местных жителей", - рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Сад памяти, РМК,(2021)|Фото: РМК

Международная акция "Сад памяти" впервые прошла в 2020 году. Её цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, в общей сложности 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В прошлом году в рамках празднования 75-летия Победы в акции принял участие Президент РФ Владимир Путин. Главой государства акция объявлена ежегодной. В 2021 году генеральным спонсором акции стала Русская медная компания.

Сад памяти, РМК,(2021)|Фото: РМК

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Теги: Сад памяти, РМК, акция, деревья,



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