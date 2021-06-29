После массовой вакцинации в Монголии резко увеличилась заболеваемость коронавирусом

Монголия стала очередной страной, в которой после массовой вакцинации от коронавируса случился быстрый рост коронавирусной инфекции. Причем доля вакцинированных в стране одна из самых высоких в мире.

Вакцинация началась в конце февраля. В день тогда фиксировали по 30-40 случаев вируса при отсутствии умерших. Но, как и во многих других странах, вскоре после этого заболеваемость резко пошла вверх. К концу апреля было уже по тысяче случаев ежедневно. В мае произошел кратковременный спад, но затем начался еще больший рост. Сегодня в день фиксируется примерно по 2 тыс. новых случаев коронавируса. При населении страны 3,3 млн человек это очень большие показатели - многократно больше, чем в России, в расчете на 1 млн населения.

Когда вакцинацию начинали, в стране было всего 2,5 тыс. случаев и несколько смертей. Сегодня уже более 110 тыс. случаев и 550 смертей. Смертность тоже быстро пошла в рост вскоре после начала вакцинации.

Ранее резкое ухудшение ситуации с коронавирусом после начала массовой вакцинации происходило в Индии, Израиле, Бразилии, Чили, Турции, на Сейшелах и многих других странах. В Монголии это объясняют заболеваемостью детей, и под этим предлогом в стране начата прививочная кампания детей от 12 лет, пока добровольно. Им будут вводить препарат Pfizer.

В Монголии вакцинировано около 60% населения, обеими дозами - более 50%. Привито подавляющее большинство взрослых, в том числе в стране разрешен "Спутник V". Однако ситуация только ухудшилась, причем очень сильно. Как и в других странах, где в результате вакцинации тоже произошло резкое ухудшение, никакой видимой необходимости в ней не было.