Владимир Боглаев: ЦБ считает кризис неизбежным, но кто загнал людей в кредитное рабство?

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на одной из бизнес-конференций, заявил, что кризис "неизбежен", но у команды Эльвиры Набиуллиной есть "арсенал", которым они воспользуются, чтобы предотвратить его негативные последствия.

Одной из возможных ключевых причин нового кризиса могут стать гигантские долги населения перед банками и МФО. Уже достигнут рекорд по длинным ипотечным кредитам. Только за май было выдано более 145 тыс. займов на общую сумму 435 млрд руб. Ипотечный портфель банков, по данным ЦБ, впервые превысил отметку в 10 трлн. И это в ситуации, когда реально располагаемые доходы населения падают восьмой год подряд, а медианная зарплата в районе 28 тысяч рублей в месяц.

Член генсовета "Партии Дела", кандидат экономических наук Владимир Боглаев объяснил, что рынок, связанный с потреблением и кредитованием потребления, перегрет. На протяжении последних лет ЦБ делал всё, чтобы не кредитовалась промышленность, не создавались новые рабочие места.

"По факту это приводило к снижению уровня доходов населения. И так как народ приучают из телевизоров жить всё лучше и лучше, несмотря на то, что мы делаем всё меньше и меньше, соответственно, люди идут за кредитами в банк. И банк, как ни странно, на создание рабочих мест, где возникают зарплаты, денег не даёт, а вот на потребительское кредитование выделяет. Соответственно, люди эти кредиты берут, живут всё лучше и лучше, в кредит, совершенно не понимая, каким образом они будут кредит этот отдавать. Нас загоняют в рабство, безусловно, кредитное. Но вот здесь уже пора вмешиваться не только финансовым властям, а каким-то другим надзорным органам", - отметил он.