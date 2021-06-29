29 Июня 2021
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Общество Москва
Патриаршие пруды Мастер и Маргарита (2016) | Фото:

В район Патриарших прудов в Москве в качестве эксперимента ограничили въезд

В Москве в районе Патриарших прудов начался эксперимент, в ходе которого ограничивается въезд на территорию района автомобилей. Пропускают только тех автомобилистов, у которых есть прописка в окрестных домах.

О введении ограничения в популярном ресторанном районе столицы сообщили местные жители. По их словам, квартал оцепляют сотрудники ГИБДД около семи вечера и требуют у желающих проехать паспорт с пропиской или документы на парковку. Для пешеходов ограничений нет.

Муниципальный депутат Преснеского округа Виктория Пальгова сообщила, что это эксперимент с целью ограничить шум, на который очень жалуются местные жители.

"Решили сделать такой эксперимент. Там проверяют наличие прописки или иного документа о проживании. Два на въезде [поста], Спиридоновка и Малая Бронная, внутри квартала также стоят патрульные машины ДПС. Если мы говорим об эксперименте, то маловероятно, что кого-то там сейчас штрафуют, там не стоит знаков, скорее всего, попросят выехать. Пешеходы могут пройти", - цитирует Пальгову РБК. Депутат добавила, что местные жители экспериментом довольны.

В собрании депутатов округа отмечают, что это инициатива полиции, законодательно она никак не закреплена.

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Теги: патриаршие пруды, рестораны, ограничение, въезд



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