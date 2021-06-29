29 Июня 2021
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кислородная станция, фонд святой екатерины, прибор, монометр (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

В Бурятии не хватает медицинского кислорода в ковидных стационарах

В ковидных стационарах Бурятии не хватает медицинского кислорода из-за продолжающегося роста заболеваемости.

В связи с этим власти региона договорились о поставке 26 тонн жидкого кислорода в сутки из Красноярского края, пишет Regnum. Сейчас в госпиталях тратят ежесуточно 20 тонн сжиженного кислорода.

Напомним, в Бурятии на прошлой неделе власти объявили о введении 14-дневного локдауна. Объявлены нерабочими дни с 27 июня по 11 июля. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Приостановлена работа федеральных торговых сетей.

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Теги: бурятия, кислород, ковид-пациенты



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