В Екатеринбурге два корпуса ГКБ 40 отдают под лечение больных коронавирусом

В Екатеринбурге городскую клиническую больницу №40 частично перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

"Хирургический и нейрохирургический корпуса ГКБ 40 закрыты для приема плановых и неотложных пациентов. С 1 июля начинаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что из-за усугубляющейся ситуации с коронавирусом на Среднем Урале и резкого увеличения количества зараженных и госпитализируемых, в медучреждениях Екатеринбурга закончились места для covid-зараженных. Жителей уральской столицы, подхвативших коронавирус, отправляют в соседние города.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что вакцинироваться нужно "всем без исключения".