29 Июня 2021
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Общество Московская область
жители совхоза им. Ленина, обращение (2019) | Фото: youtube.com/Геннадий Зюганов

Грудинин пообещал, что в "Совхозе имени Ленина" обязательной вакцинации не будет

Глава подмосковного "Совхоза имени Ленина" и один из лидеров партийного списка КПРФ на выборах в Госдуму Павел Грудинин заявил, что в его компании обязательной вакцинации для сотрудников не будет.

"Мы не будем заставлять своих работников прививаться. Это сугубо личное дело каждого. И в трудовом кодексе нет статьи, которая бы позволяла уволить работника за то, что он не выполнил медицинские предложения властей. Это их личное дело, никого не будем увольнять. Будем выкручиваться. У меня несколько привитых, другие не хотят. Это никак не повлияет на их зарплаты", - заявил Грудинин в эфире "Эха Москвы".

Напомним, Московская область стала одним из регионов России, где для отдельных категорий граждан была введена обязательная вакцинация.

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Теги: павел грудинин, совхоз имени ленина, обязательная вакцинация, подмосковье



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