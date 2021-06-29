29 Июня 2021
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Сквер матери, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске благоустроили сквер матери

В Нижневартовске предпринимательское сообщество продолжает благоустраивать сквер Матери. Это новая зона отдыха, расположенная на пересечении улиц Мусы Джалиля и Омской, построенная в прошлом году, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Площадь сквера составляет около 0,7 га. Инициатива его создания принадлежит Сбербанку. За собственный счет они подготовили проект этой зоны. В прошлом году четыре компании взяли на себя все расходы по закупке материалов и благоустройству территории. Сквер получается народным, из бюджета города на его создание не было направлено ни копейки", - отметил исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Как рассказали в Югорском отделении "Сбербанка", на предложение провести очередной этап благоустройства откликнулись восемь городских предприятий, которые оказали финансовую поддержку.

"По индивидуальному заказу для нас изготовили девять лавочек, которые теперь установлены в сквере матери. Совместно с партнерами выбрали дизайн, материалы. Еще один немаловажный факт – лавочки были изготовлены в течение месяца нижневартовским предпринимателем, таким образом, мы еще и оказали поддержку местному малому бизнесу. Каждая лавочка именная – имеется табличка с названием организации, которая оказала помощь в благоустройстве", - пояснил управляющий Югорским отделением "Сбербанка" Александр Солоп.

Сквер матери, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Благоустройство сквера в этом году будет продолжено. Как рассказал заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников, в этом году планируется, что в центральной части сквера будет установлена скульптура матери. Над её созданием уже трудятся мастера при финансовой поддержке одного из городских предприятий.

"В прошлом году, когда строительство было закончено, мы занялись озеленением территории. Здесь уже высажено около 500 саженцев рябины, хвойных деревьев и различных кустарников. В этом году – продолжаем эту работу. Осенью планируем дополнительно высадить здесь около 200 растений – различных цветущих саженцев деревьев и кустарников", - добавил Попенко.

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Теги: сквер Матери, Дмитрий Кощенко. Александр Солоп, Виктор Ситников



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