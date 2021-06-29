В Сбере назвали цену ограничений, которые ЦБ хочет ввести для экосистем банков

В Сбере оценивают возможное введение регулирования экосистем, создаваемых банками, в 2,7 трлн руб. Таковы подсчеты зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса, передает РБК. "Если представить себе, что все предложенные меры действовали бы прямо сейчас в моменте, то регулятивный капитал всей банковской системы снизился бы примерно на 2,7 трлн руб., это примерно 20-21% от всего капитала российской банковской системы", — прокомментировал инициативу ЦБ Хасис.

Напомним, ранее регулятор предложил в ближайшие годы ввести регуляторные ограничения для непрофильных активов банков. В Центробанке опасаются, что непрофильные бизнесы могут создавать риски для финансовой стабильности кредитных организаций.

Хасис полагает, что Сбер сможет удовлетворить требования ЦБ, поскольку его инвестиции в непрофильные активы не сравнить с капиталом, но у некоторых других банков могут возникнуть проблемы.

По данным Центробанка, доля непрофильных активов в капитале 30 крупнейших российских банков составляет около 20% (2,4 трлн руб.).