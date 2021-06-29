Красноярское турагентство проверяет полиция из-за советов по обману ПЦР-теста

В Красноярском крае управление Росотребнадзора начало проверку туристического агентства, директор которого помогла туристам с положительным ПЦР-тестом уехать на отдых в Египет.

Также проверку по данному факту проводит полиция, пишет Regnum.

Ранее женщина на своей странице в соцсети рассказала, что дала красноярцам советы по обману ПЦР-теста, связанные с использованием мирамистина. Туроператор Anex Tour после скандала сообщил, что разорвал отношения с владелицей туристического агентства.

Сама она на странице в инстаграм пояснила, что "неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов и пошутила их же словами".