Суд вынес приговор уральцу, который месяц жил с трупом убитой соседки

На Среднем Урале суд вынес приговор жителю Богдановича, который после убийства знакомой около месяца хранил ее труп в своей квартире.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды мужчина выпивал со своей соседкой и, поссорившись с ней, решил ее убить. Он взял нож и нанес женщине несколько ударов, в результате чего та скончалась на месте.

После этого убийца, понимая, что его могут привлечь к уголовной ответственности, сначала избавился от ножа. Тело убитой он оставил в комнате, спрятав его за диван. При этом мужчина, как ни в чем не бывало, периодически проживал в этой квартире, употребляя алкогольные напитки.

По истечении почти месяца злоумышленник решил все-таки избавиться от трупа. На санках он отвез его к заброшенным гаражам, где в одном из них в смотровой яме скрыл тело убитой соседки. В дальнейшем он был задержан.

Как отметили в прокуратуре, вину мужчина признал в полном объеме, раскаялся, написал явку с повинной и активно сотрудничал со следствием. Богдановичский городской суд вынес ему приговор: 9 лет и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима.