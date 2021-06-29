29 Июня 2021
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Экономика
продуктовый прилавок, продукты, магазин (2018) | Фото: tvc.ru

В правительстве разрабатывают механизмы защиты от роста мировых цен

Правительство РФ создает систему защиты от роста мировых цен на продукты, черные и цветные металлы и удобрения, сообщили "Ведомости".

По данным источников издания, система защиты будет иметь две части. Первая будет представлять собой модель регулярного прогнозирования мировых цен на товары и их влияние на российский рынок на перспективу восьми недель.

Вторая подразумевает применение этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определенному механизму. Как только прогнозная стоимость определенного товара будет повышаться, в силу будут вступать механизмы реагирования, которые еще не определены.

Как уточнил один из источников, речь может идти о пошлинах, ограничении экспорта и субсидировании производства.

Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает варианты поддержки экспорта продовольствия с одновременной защитой внутреннего рынка. Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников. Также, по словам министра, Россия может использовать гибкие экспортные пошлины в случае дальнейшего роста цен на продукты.

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Теги: рост цен, правительство, механизм защиты от роста цен



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