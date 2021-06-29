В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 179 человек

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки подтверждено 179 новых случаев COVID-19, четыре человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 66 тыс. 78 человек. В настоящий момент в регионе 2 тыс. 249 заболевших. За сутки выписаны 152 человека, всего в регионе выздоровели 60 тыс. 790 пациентов.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло четыре человек.