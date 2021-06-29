ЕС не пускает вакцинированных "Ковишилдом" - индийским вариантом AstraZeneca

Те, кто вакцинированы "Ковишилдом" - индийским вариантом AstraZeneca, не могут въезжать в ЕС. Об этом заявил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла.

В ЕС признают только четыре вакцины: AstraZeneca, известную как Vaxzevria, Moderna, Pfizer / BioNTech и Johnson & Johnson. "Ковишилд" в их число не входит, хотя и производится по лицензии AstraZeneca.

Пунавалла сказал, что будет решать эту проблему, так как многие индийцы не могут попасть в ЕС. МИД Индии также озаботился этим вопросом, пишет Reuters.

Интересно, что "Ковишилд" используют и на Украине. Причем украинские власти подчеркивали, что это именно AstraZeneca. Оказывается, в ЕС так не считают.