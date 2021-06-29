29 Июня 2021
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Общество Москва
Владимир Колокольцев глава МВД (2017) | Фото:http://s0.rbk.ru/

Полиция проводит обыски у журналистов "Проекта" в день выхода расследования про главу МВД

Полицейские пришли домой к главному редактору издания "Проект" Роману Баданину и корреспонденту Марии Жолобовой.

"Сотрудники полиции сегодня рано утром пришли в квартиру к корреспонденту "Проекта" Марии Жолобовой. Они требуют пустить их внутрь", - говорится в сообщении редакции "Проекта" в Telegram-канале.

Чуть позже стало известно, что возле дома Жолобовой задержали и заместителя главного редактора издания Михаила Рубина, в квартире у его родителей проводится обыск, туда же привезли самого журналиста.

Журналисты указывают, что сегодня издание собиралось выпустить расследование Жолобовой про главу МВД России Владимира Колокольцева, материал анонсировали накануне. Также Жолобова является автором многих резонансных расследований, в том числе про главу Чечни Рамзана Кадырова.

В расследовании про Колокольцева речь идет о сильно разбогатевших родственниках по линии его жены – рост их благосостояния совпал с карьерным ростом самого министра.

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Теги: полиция, обыск, журналисты, владимир колокольцев, проект, расследование, родственники, недвижимость



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